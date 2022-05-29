رئيس التحرير

محمود مسلم

  تعيين طارق عامر رئيسًا لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية

كتب:

أ ش أ
06:10 م | الأحد 29 مايو 2022
محافظ البنك المركزي طارق عامر

محافظ البنك المركزي طارق عامر

أعلن البنك الأفريقي للتنمية تعيين طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، رئيسًا جديدًا لمجلس المحافظين بالبنك، خلفًا لأكينومي أديسينا.

وذكر البنك، في بيان، اليوم الأحد، أن اختيار طارق عامر رئيسًا لمجلس المحافظين بالبنك، تم بالاجتماعات السنوية التي عقدت في العاصمة الغانية أكرا نهاية الأسبوع الماضي، وضم المكتب الجديد لمجلس المحافظين البرازيل نائبًا أول للرئيس وأوغندا نائبًا ثانيًا

عامر: الاجتماعات السنوية ستعقد في شرم الشيخ العام المقبل

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن الاجتماعات السنوية، ستعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو من العام المقبل 2023، مؤكدًا دعم مصر للبنك الأفريقي للتنمية باعتباره مؤسسة متميزة تلعب دورًا كبيرًا في التنمية في القارة الأفريقية.

اقرأ المزيد:

رئيس بنك الإسكندرية: اختيار طارق عامر لرئاسة اجتماعات صندوق النقد الدولي شهادة لاقتصاد مصر

اختيار طارق عامر رئيسا لاجتماعات الخريف في البنك الدولي وصندوق النقد

رئيس البنك الأفريقي للتنمية يهنئ السيسي برئاسة قمة تجمع الكوميسا

طارق عامر يكشف المؤشرات الإيجابية للقطاع المصرفي المصري.. تعرف عليها
بقلم أ ش أ