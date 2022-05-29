  تعيين طارق عامر رئيسًا لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية

أعلن البنك الأفريقي للتنمية تعيين طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، رئيسًا جديدًا لمجلس المحافظين بالبنك، خلفًا لأكينومي أديسينا.

وذكر البنك، في بيان، اليوم الأحد، أن اختيار طارق عامر رئيسًا لمجلس المحافظين بالبنك، تم بالاجتماعات السنوية التي عقدت في العاصمة الغانية أكرا نهاية الأسبوع الماضي، وضم المكتب الجديد لمجلس المحافظين البرازيل نائبًا أول للرئيس وأوغندا نائبًا ثانيًا

عامر: الاجتماعات السنوية ستعقد في شرم الشيخ العام المقبل

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن الاجتماعات السنوية، ستعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو من العام المقبل 2023، مؤكدًا دعم مصر للبنك الأفريقي للتنمية باعتباره مؤسسة متميزة تلعب دورًا كبيرًا في التنمية في القارة الأفريقية.