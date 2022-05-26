رئيس بنك الإسكندرية: اختيار طارق عامر لرئاسة اجتماعات صندوق النقد الدولي شهادة لاقتصاد مصر

علق دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، على إعلان اختيار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ليترأس الاجتماعات السنوية المقبلة لعام 2022 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد، أنَّه «يعد بمثابة شهادة تعكس ثقة أكبر المؤسسات المالية في خبرته ونجاحه في إدارة البنك المركزي المصري، خلال السنوات الماضية».

اختيار يعكس ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري

أضاف «كامبيوني»، في بيان، أنَّ اختيار طارق عامر لرئاسة مثل هذا الاجتماع الهام، يعكس مدى الثقة ليس فقط في سياسات البنك المركزي والاصلاحات الاقتصادية التي قام بها، ولكن أيضاً في القطاع المصرفي المصري بأكمله.

قرارات المركزي المصري صائبة

كما أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ بنك الإسكندرية، على أنَّ اختيار المؤسسات المالية العالمية لعامر، جاء نتيجة القرارات الصائبة والمبادرات والمشروعات التي أطلقها خلال هذه الفترة.

ساهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي للبنوك

وتابع «كامبيوني»، أنَّ «تلك القرارت التي مكنتنا من التعامل بكفاءة مع كافة التحديات في المواقف المختلفة ووفرت الدعم الفعال للاقتصاد المصري، علاوة على تماشيها مع رؤيته التي هدفت إلى الدفع بالقطاع المصرفي نحو مستقبل مالي رقمي أكثر شمولاً وكفاءة».