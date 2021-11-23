رئيس البنك الأفريقي للتنمية يهنئ السيسي برئاسة قمة تجمع الكوميسا

هنأ أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوليه رئاسة قمة تجمع دول «الكوميسا» المنعقدة اليوم الأربعاء، في العاصمة الإدارية.

نعمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية للدول الأفريقية

وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية، خلال كلمته عبر فيديو كونفرانس، في أثناء انعقاد قمة تجمع دول «الكوميسا» الحادية والعشرين برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ البنك يقوم بتعزيز البنية التحتية الرقمية للدول الأفريقية.

وأشار إلى أنَّ الوضع الذي تسببت فيه جائحة كورونا أظهر قيمة الاقتصادات الصغيرة التي نمت في ظل الأنظمة الصحية التي واجهت الجائحة، مشددًا على أهمية التركيز على الرقمنة والدمج الإقليمي.

يجب التركيز على الرقمنة والدمج الإقليمي

ولفت إلى أنَّ عدم امتلاك معلومات كافية وتكنولوجيا معلوماتية، تجعل البنية التحتية الرقمية بعيدة عن متناول الملايين وبصفة خاصة المقيمين في المناطق المهمشة، مؤكدًا أن البنك يستثمر بكثافة في تنفيذ شبكات البنى التحتية الرقمية.

ولفت إلى أهمية امتلاك الدول القدرة على الحصول على خدمات التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات بأسعار رخيصة الثمن، مضيفًا أن التطبيقات الرقمية تساهم في تيسير الحياة للأشخاص ورفع كفاءة الأعمال وتحقيق الشمول والدمج المالي.