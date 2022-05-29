مي القاضي تعلن انفصالها عن خطيبها بعد 3 شهور: «مافيش نصيب»

انتشرت العديد من الشائعات التي تفيد بانفصال الفنانة مي القاضي عن خطيبها بعد 3 أشهر من إعلان خطبتهما، وهذا ما أكدته مي عبر حسابها بموقع الصور الفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وعلقت مي القاضي عبر خاصية الاستوري على أنباء انفصالها، قائلة: «الحمدلله مافيش نصيب».

خطوبة مي القاضي

وكانت «القاضي» اختلفت في فبراير الماضي بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك في حفل صغير جمع عائلتيهما، ونشرت صور الخطوبة عبر حسابها على «انستجرام»، وانهالت عليها التهاني من قبل جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني.

وتشارك مي خلال الفترة الحالية في المسلسل الكوميدي «البيت بيتي» الذي بدأ عرضه الأيام الماضية عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من بطولة: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، سامي مغاوري، ميرنا جميل، وغيرهم من الفنانين، ﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، وﺇﺧﺮاﺝ: خالد مرعي.

وأشارت مداخلة هاتفية في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبو»، إلى أنها تشعر بالسعادة للمشاركة في هذا العمل، وأنه أكثر الأعمال التي أفرحتها، وأنها تقوم بشخصية مختلفة عليها»، لافتة إلى أنها خريجة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ولكنها أحبت التمثيل، وأن دراستها للإعلام ساعدتها كثيرة في التعامل مع الكاميرا.

آخر أعمال مي القاضي

يذكر أن آخر أعمال «القاضي» السينمائية فيلم «لعبة شيطان» الذي عرض الفترة الماضية في دور العرض السينمائية، والفيلم تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج إبرام نشأت، كما قام ببطولته مجموعة من الفنانين وهم: باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، محمد عز، إسلام إبراهيم، منى ممدوح، نانسي صلاح، أحمد سلطان، منة تيسير.