علا رامي تكشف عن دورها في مسلسل «البيت بيتي»: أم تنحدر من طبقة غنية

كشفت الفنانة علا رامي، عن تفاصيل دورها في مسلسل «البيت بيتي»، مع الشقيقين محمد وكريم محمود عبد العزيز، ومصطفى خاطر، الذي ما زال يجرى تصويره حتى الان، من إخراج خالد مرعي وتأليف أحمد عبد الوهاب.

تفاصيل دور علا رامي في مسلسل البيت بيتي

وأشارت الفنانة علا رامي لـ«الوطن» إلى تفاصيل دورها في مسلسل البيت بيتي مؤكدة أنها تقدم دور «الأم» التي تمتلك الطيبة وتهتم بأبنائها، وتنحدر من طبقة أرستقراطية وغنية ، لكنها تهتم لأمور أولادها بالعمل.

مسلسل البيت بيتي

وأوضحت علا رامي، أن مسلسل البيت بيتي، تدور أحداثه حول مواقف كوميدية، ويصنف رعب كوميدي، ومن نوعية الدراما التي تتكون من 10 حلقات.

يشارك ببطولة مسلسل البيت بيتي، العديد من النجوم الشباب، بجانب نجوم الفن الكبار، وهو من إخراج خالد مرعي، وتأليف، أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي كيمز.

ويجتمع الشقيقان، كريم ومحمد محمود عبد العزيز، كأشقاء بعمل فني لأول مرة، حيث كان ظهورهما في مسلسل «جبل الحلال» مع والدهما لكن لم يقوما بدور شقيقين.

وتشارك الفنانة علا رامي، ببطولة مسلسل البيت بيتي مع كريم محمود عبد العزيز، وشقيقه محمد محمود عبد العزيز، ومصطفى خاطر، مي القاضي، ميرنا جميل، محمود حافظ، سامى مغاورى.

ومن المقرر أن يذاع مسلسل البيت بيتي فور الانتهاء من تصويره مع أوائل عام 2022، وسوف يتم عرضه عبر المنصات الإلكترونية (شاهد نت).

يذكر أن الفنانة علا رامي، احتفلت بعيد ميلادها مؤخرا حيث إنها من مواليد 12 ديسمبر، وكانت بدايتها بالوسط الفني وهي طفلة بمشاركتها من خلال فيلم (السمان والخريف).

ومن الجدير بالذكر أنها تزوجت من إيهاب خورشيد وأنجبت منه ابنها الوحيد عمر خورشيد، وهي حماة الفنانة ياسمين الجيلاني.