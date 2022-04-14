أبرز تصريحات كريم محمود عبدالعزيز عن والده: «مين هيسندني بعد مماته»

تصدر الفنان كريم محمود عبدالعزيز، محركات البحث على «جوجل»، رغم أنه لم يشارك في السباق الرمضاني الحالي بأي أعمال فنية.

كريم محمود عبدالعزيز يتصدر التريند

وتصدر الفنان كريم محمود عبدالعزيز الـ«تريند» بسبب إعلانه مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بالإضافة إلى حلوله كضيف مع الإعلامية شيرين عرفة، وحديثه عن والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز عبر برنامج «ادينا بندردش» عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصورة والفيديوهات «إنستجرام».

أبرز تصريحات كريم محمود عبدالعزيز

- أنا ومحمد احترمنا أبويا في حياته وبعد وفاته.

- مستحيل أن نفتعل مشكلات مع أي شخص احترامًا لوالدي الفنان محمود عبدالعزيز.

- بعد وفاة والدي شعرت أني اترميت في الشارع فجأة ومش عارف أروح فين.

- حاول الخروج من تلك الحالة النفسية بعد وفاة والده بالمشاركة في الأعمال الفنية، ولكنه لم يحقق نجاحًا مثلما كان يحدث في حياة والده.

- تحدث عن فكرة السند في حياته قائلا: «أبويا مش موجود، مين هيسندني».

أحدث أعمال الفنان كريم محمود عبدالعزيز

ويشارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز في فيلم «مراتي x»، وهو من بطولة محمد ممدوح، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي.

آخر مشاركات الفنان كريم محمود عبدالعزيز

وآخر مشاركات الفنان كريم محمود عبدالعزيز فيلم «من أجل زيكو» الذي يعرض في السينمات بالوقت الحالي، وجسد من خلاله شخصية «فتحي» وهو زوج الفنانة منة شلبي، ويدخل ابنها في مسابقة، فيضطران إلى السفر ويواجهان عدد من المشكلات، بعد فوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، فينطلقوا معًا في رحلة من أجل حضور المسابقة، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد لمدة يومين.