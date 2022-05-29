إحلال السيارات: المبادرة وصلت لشرم الشيخ للحفاظ على جودة المناخ

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إن إطلاق مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بمدينة السلام شرم الشيخ تهدف إلى أن يتمتع السائق المصري في المحافظة بالحصول على سيارة جديدة وتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السيارات المتقادمة والمتهالكة، وأيضا الحفاظ على جودة الجو ومنع تعكيره.

عوض: المبادرة ترفع دخل المواطن خاصة ممن يمتهنون قيادة التاكسي بشرم الشيخ

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة من شأنها المساهمة في رفع دخل المواطن، خاصة ممن يمتهنون قيادة التاكسي في مدينة شرم الشيخ، كما وخصصت المبادرة موقعا إلكترونيا من أجل تسجيل المواطنين أوراقهم وبياناتهم للحصول على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

عوض: مواطنو شرم الشيخ يستطيعون الاستفادة من المبادرة

واستطرد: «كل مواطني مدينة شرم الشيخ يستطيعون التقديم للتسجيل على الموقع الإلكترونى لإحلال سياراتهم القديمة بسيارات جديدة، والأسعار في المبادرة أقل من مثيلاتها في الأسواق للتوسع في السيارات الصديقة للبيئة».

وأوضح أن المبادرة جاءت كتكليفات أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل التجهيز لمشاركة جميع المحافظات في تلك المبادرة المهمة والتي تحافظ على المناخ في مصر كافة، وفي هذا الإطار فقد تم إطلاق المبادرة قبيل استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ المقبل والمزمع عقده في نوفمبر من العام الجاري.