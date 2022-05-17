«إحلال السيارات»: التسليم بالأسعار القديمة للحاصلين على موافقة قبل 24 أبريل

كشف الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية «إحلال السيارات» بوزارة المالية، عدد الطلبات المُقدمة للمبادرة وتنطبق عليها الشروط، إذ ذكر أن عدد الطلبات على الموقع وصل إلى 39 ألف طلب تنطبق عليها الشروط، وبالفعل جرى تسليم 18 ألفا و200 سيارة من جميع أنواع السيارات الملاكي والميكروباص بالأسعار القديمة، التي كانت على الموقع، وذلك خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد».

التسجيل عبر موقع مبادرة «إحلال السيارات» يتزايد

وأضاف «عوض»، أن الرقائق الإلكترونية أثرت على إنتاج السيارات على مستوى العالم، وأدت لتأخير موعد تسليم السيارات ضمن مبادرة الإحلال، مؤكدًا أنه سيجري العمل على تسليم 1800 سيارة أخرى مع نهاية الشهر الحالي، وبداية الشهر المقبل لأصحابها بالأسعار القديمة، موضحًا أن أي شخص حصل على الموافقة البنكية قبل 24 أبريل الماضي، تجري معاملته بالأسعار القديمة رغم تعديل الأسعار، لافتا إلى أن الإقبال على التسجيل عبر موقع المبادرة لا يزال مستمرًا والأعداد في ازدياد.

أسعار السيارات في مبادرة الإحلال أرخص من السوق

وأشار المتحدث باسم المبادرة الرئاسية «إحلال السيارات» بوزارة المالية، إلى أنه جار العمل على إنشاء ودراسة الطلبات وإنهاء الإجراءات، ورغم زيادة الأسعار في المبادرة، إلا أن هناك تخفيضا في أسعار السيارات التي يجري تسليمها ضمن مبادرة الإحلال، مقارنة بأسعار السوق، مؤكدًا أن المواطن يمكنه الاستفادة بمبادرة إحلال السيارات من خلال حضوره والتقدم بنفسه، إذ إن المبادرة لا تتيح التعامل من خلال توكيلات للمتواجدين في الخارج، كما أن أسعار سيارات التاكسي والملاكي طبقا للمبادرة عند الدفع بنظام الـ«كاش» تبدأ من 160 إلى 360 ألف جنيه.