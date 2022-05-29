سلبيات وإيجابيات توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي.. جلسة نقاشية بـ«إعلام القاهرة»

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الأحد، جلسة بحثية نقاشية تحت عنوان «توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي.. الإيجابيات والسلبيات»، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السابع والعشرين لكلية الإعلام، الذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية، وبإشراف الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر، وترأست الجلسة الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وبحضور مقررها الدكتور مسعد صالح الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان.

توظيف الذكاء الاصطناعي

وتناولت الجلسة البحثية، مناقشة أبحاث كل من الدكتور إبراهيم حسن المرسي التوام، أستاذ مساعد ورئيس قسم الصحافة والنشر الرقمي بكلية الإعلام جامعة فاروس، تحت عنوان «الاتجاهات العالمية في بحوث تصميم المواقع الإلكترونية: رؤية تحليلية نقدية»، والدكتور شريف نافع إبراهيم، مدرس بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت عنوان «توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارات الإعلان بالمواقع الإلكترونية المصرية وتأثيراتها الاقتصادية»، وناقشت البحث المقدم من الدكتورة ماجدة إبراهيم حسن المنزلاوي، مدرس بكلية الإعلام وفنون الاتصال جامعة فاروس، تحت عنوان «جودة تصميم المواقع الصحفية في عصر التحول الرقمي: دراسة تحليلية على عينة من المواقع المصرية والأجنبية».

كما تم مناقشة البحث المقدم من الدكتورة هالة أحمد الحسيني، مدرس بقسم الصحافة بمعهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال، والدكتورة دعاء هشام جمعة، مدرس بقسم الصحافة بمعهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال، تحت عنوان «تقنيات الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على شكل ومحتوى الرسالة الإعلامية بمواقع الصحف الأجنبية»، وتطرقت الجلسة لمناقشة البحث المقدم من الدكتور أسامة السيد عبد العزيز، المستشار الإعلامي لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك، ومروة رضوان إبراهيم، عضو المكتب الفني للمستشار الاقتصادي بمجلس الوزراء المصري، تحت عنوان «الأثر المجتمعي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بوسائل الإعلام التقليدية والحديثة: دراسة تحليلية من المستوى الثاني».

ضعف التمويل

وفي مستهل الجلسة تحدث الدكتور شريف نافع إبراهيم، مدرس بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن «توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارات الإعلانات بالمواقع الإلكترونية المصرية وتأثيراتها الاقتصادية»، موضحا أن غياب توظيف الذكاء الاصطناعي يعد أكبر الأزمات التي كشفت النتائج النقاب عنها، مرجعا أسباب ذلك إلى ضعف التمويل، جمود الفكر الإداري، غياب الفكر الاستثماري، قلة الكفاءات المدربة والمؤهلة، أغلب التطبيقات باللغة الإنجليزية، وارتفاع سن العاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى القدرة على الاستهداف والوصول للجماهير، وتعزيز استراتيجيات التسويق وزيادة الدخل للمؤسسات.

وأكد الباحث إبراهيم حسن التوام، أستاذ مساعد ورئيس قسم الصحافة والنشر الرقمي بكلية الإعلام جامعة فاروس، من خلال بحثه «الاتجاهات العالمية في بحوث تصميم المواقع الإلكترونية، رؤية تحليلية نقدية»، وجود عدد من الاتجاهات الحديثة في تصميم المواقع أهمها التفاعلية، تصميم المواقع الإلكترونية، وتصميم الأشكال المستحدثة «صحافة البيانات، إشكاليات حول الانفوجراف» وتصميم المواقع وعلاقتها بالانقرائية وأثرها على سلوك المتصفح وجودتها، واهتمام الدراسات العربية بيسر الاستخدام والرؤى النقدية في التحليل والنتائج.

تطوير غرف الأخبار بالمؤسسات الصحفية

كما اتضح أيضا من النتائج أن الأبحاث لم تستخدم أسس نظرية محددة، وأكدت توصيات البحث على ضرورة أن تتبنى المواقع الذكاء الاصطناعي في التصميم، وتطوير غرف الأخبار بالمؤسسات الصحفية وإنشاء غرف مدمجة، ورصد نواحي التطور التكنولوجي وقياس أثر عملية التصميم في البناء والإدراك، وأخيرا استخدام الواقع الافتراضي في عرض المحتوى بشكل كبير ليزيد من تفاعلية الجمهور.

بدوره عرض الدكتور ماجد إبراهيم حسن المنزلاوي، مدرس بكلية الإعلام وفنون الاتصال جامعة فاروس، بحثه عن «جودة تصميم المواقع الصحفية في عصر التحول الرقمي: دراسة تحليلية على عينة من المواقع المصرية والأجنبية»، وجاءت أهمية الموضوع من أنه لم يحظى بدراسة كافية بالرغم من أهميته، ومحاولة تحسين مركز المواقع الصحفية محليًا وعالميًا، وتقديم رؤية نقدية لقياس جودة المواقع العربية والعالمية، وأظهرت النتائج اهتمام المواقع الإليكترونية بمواكبة التحول الرقمي ولكن يعيبه ضعف الاهتمام بدقة الصورة وحجمها في المواقع البصرية والأجنبية.