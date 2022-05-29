تطورات فلسطين.. إصابة 105 مواطنين خلال مواجهات في نابلس تزامنا مع مسيرة الأعلام

أصيب نحو 105 فلسطينين مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بمحيط مدينة نابلس.

واندلعت مواجهات قرب حاجز حوارة العسكري وبلدة بيتا جنوب نابلس، قبل انطلاق مسيرة أعلام دعت لها حركة فتح، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت؛ تزامنًا مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس.

وفي بلدة بيتا أصيب مواطنان بالرصاص الحي، وآخر برصاص «التوتو» في القدم، و2 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و9 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا، قبيل انطلاق مسيرة الأعلام الفلسطينية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

إصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي في بلدة بيتا

كما أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي تم نقلهم إلى مستشفى رفيديا، و8 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و3 بالحروق، و35 بالاختناق، خلال المواجهات المندلعة قرب حاجز حوارة العسكري.

فيما اندلعت مواجهات أخرى شمالا في بلدتي برقة وبزاريا، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين ومنازلهم.

وأصيب شابا أصيب بالرصاص الحي بالقدم في بزاريا، وفي برقة، أصيب شاب بالرصاص الحي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا.

وغرب نابلس، اندلعت مواجهات عند دوار دير شرف، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، تجاه الشباب، ما أدى لإصابة شاب برصاصة في القدم نقل إلى مستشفى رفيديا، بينما أصيب 37 بالغاز السام والمسيل للدموع.

إصابة 37 فلسطينيا غرب نابلس

وجنوب نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بورين، عقب تصدي المواطنين لهجوم المستوطنين على منازل البلدة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية قصرة جنوب نابلس، تم نقله إلى المستشفى حيث وصفت حالته بالخطيرة.

تأتي تلك المواجهات تزامنا مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية التي اقتحمت المسجد الأقصى اليوم.