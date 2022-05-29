تحذير هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين .. «اوعوا تخرجوا في الأوقات دي»

حظي تحذير هيئة الأرصاد الجوية بمتابعة عدد كبير من المواطنين عن حالة الطقس غدًا الاثنين الموافق 30 مايو، حيث حذر خبراء الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك من الساعات الأولى من الصباح.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الغد

ووفق خبراء الأرصاد فإن تحذير هيئة الأرصاد الجوية جاء بسبب حالة الطقس حيث يكون شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوبي سيناء والصعيد، والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، في حين يكون الطقس حارا على السواحل الشمالية ووسط سيناء والوساحل الشمالية الغربية.

بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والصعيد، ويكون معتدلا على السواحل الشمالية والشرقية للبلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من الخروج خلال فترة الذروة في الفترة ما بين 12 ظهرًا إلى 4 عصرا، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والذي قد يسبب ضربات الشمس، وخاصة للأطفال وكبار السن والحوامل.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وجاءت درجات الحرارة التي توقعتها الأرصاد غدًا الاثنين على كل الأنحاء والمناطق والتي جاءت كالآتي:

القاهرة 38 23

الاسكندرية 32 21

وادي النطرون 37 22

طنطا 38 23

شبين الكوم 38 23

دمنهور 38 23

بلطيم 38 20

مطروح 28 20

السلوم 28 20

سيوة 38 22

بورسعيد 30 21

دمياط 29 20

الزقازيق 38 23

المنصورة 38 22

الإسماعيلية 38 22

السويس 37 22

العريش 32 22

رفح 31 19

رأس سدر 36 21

نخل 36 16

نويبع 36 24

طابا 35 21

كاترين 31 14

الطور 32 24

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 26

مرسى علم 36 25

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 23

أسيوط 40 23

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 41 25

أسوان 43 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 35 23

أبو رماد 34 23

حلايب 33 24

راس حدربة 33 24