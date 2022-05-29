الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم.. وتحذّر من تأثير منخفض السودان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ حالة الطقس اليوم تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، نظرا لتأثر البلاد بمنخفض السودان الحار، الذي يصاحبه كتلة هوائية جنوبية شرقية، قادمة من صحراء الجزيرة العربية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ حالة الطقس اليوم تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث تصل إلى 37 درجة على القاهرة الكبرى، فى حين تتراوح بين 40 لـ43 درجة على عدد من مدن ومحافظات جنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ ذروة الموجة شديدة الحرارة، تكون غدا، حيث تسجل القاهرة 38 درجة، في حين تبدأ في الانكسار بداية من مساء غد الإثنين، حيث تشهد درجات الحرارة انخفاضا بين 2 لـ3 درجات بداية من طقس الثلاثاء المقبل، حيث ينتهي تاثير الكتلة الهوائية الشديدة السخونة التي تتعرض لها حاليا، والتى تعمل على ارتفاع درجات الحرارة فى جميع محافظات الجمهورية خاصة محافظات جنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو حاليا وزيادة فترات ظهور أشعة الشمس، تزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لهذا يفضل الابتعاد تماما عن التعرض لأشعة الشمس في فترات الذروة من 12 لـ3 ظهرا.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29-5-2022 في مصر على النحو التالي:

القاهرة 37 23

الاسكندرية 32 21

وادي النطرون 36 21

طنطا 37 21

شبين الكوم 37 23

دمنهور 36 21

بلطيم 32 21

مطروح 33 20

السلوم 37 21

سيوة 40 21

بورسعيد 31 21

دمياط 29 20

الزقازيق 37 23

المنصورة 37 22

الإسماعيلية 38 22

السويس 37 22

العريش 32 20

رفح 31 19

رأس سدر 37 21

نخل 36 16

نويبع 36 24

طابا 35 21

كاترين 31 14

الطور 33 24

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 37 26

مرسى علم 35 25

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 38 24

أسيوط 39 23

سوهاج 40 24

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 40 26

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 35 25

أبو رماد 34 24

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 25