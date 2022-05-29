ضبط «مستريح» جديد في الجيزة.. نصب على الأهالي في ملايين الجنيهات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أكثر من 9 ملايين ونصف بالجيزة.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين؛ بزعم توظيفها لهم في مجال شراء مستلزمات الكمبيوتر وتوريدها لإحدى الجامعات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.

الاستيلاء على 9.8 مليون جنيه

وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (9,800,000 جنيه)، وتوقف عن سداد أصوال تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.

جرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وبمجرد علم الأهالي بضبطه تقدم 4 أشخاص من ضحاياه ببلاغات ضده.