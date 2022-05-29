ضبط شخص نصب على أهالي سوهاج في 4 ملايين جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

ممارسة نشاط احتيالي

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأحد، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط احتيالي من خلال استيلائه على مبالغ مالية من المواطنين؛ بدعوى توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها.

الاستيلاء على 4 ملايين جنيه من الأهالي

وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 4,400,000 جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه .