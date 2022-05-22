ظاهرة المستريح وصلت لبريطانيا: مواطن عربي نصب على ضحاياه بشركة أدوية

كشفت صحيفة «جريمبسي تليجراف» البريطانية، عن تعرض العديد من المواطنين بمدينة جريمبسي إلى عملية نصب واحتيال كبيرة من أحد الأشخاص الليبيين المقيمين هناك، مشيرة إلى أنه يقبع حاليا في السجون البريطانية تحت حراسة مشددة.

المتهم جمع 410 آلاف جنيه استرليني من المواطنين

وأكدت الصحيفة، أن المواطن الليبي عصام المقرحي، الذي يبلغ 51 عاما، يواجه تهم نصب واحتيال وغسيل أموال وتزوير، عقب قيامه بتجميع 410 آلاف جنيه إسترليني من المواطنين، نحو مليون جنيه مصري، بذريعة استثمارها في شركة قال إنها تزود السفارة الليبية في بريطانيا بإمدادات طبية.

وأقنع «المقرحي» المواطنين البريطانيين، بأن الشركة ستوفر لهم عوائد مالية سريعة ومربحة في حال استثمروا أموالهم من خلالها، إلا أنه لم يحقق تلك العوائد التي وعدهم بها على مدار العامين.

وأضاف التقرير، أن المستثمرين حين شكوا في الأمر بدأوا بطرح التساؤلات على المقرحي بشأن تلك العوائد، الذي قام بدوره بإرسال نسخة مزورة من خطاب مصرفي يزعم شروعه في سداد الأموال، فيما أكد المصرف المعني أن الخطاب مزور ولم يودع ذلك الشخص أي مبالغ مالية لديه.

المتهم يواجه 11 تهمة فساد وتزوير واحتيال

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الواقعة تمت في الفترة الممتدة بين ديسمبر عام 2014 ويوليو 2017، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية قامت بإلقاء القبض عليه منذ 6 أعوام، حيث يواجه 9 تهم بالاحتيال وأخرى بالتزوير، وواحدة بغسيل الأموال.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن المتهم أقر بجميع التهم الموجهة إليه أمام محكمة «هال كروان» وهو الأمر الذي قُبل بترحيب محلي من الضحايا وذويهم ورجال القانون أيضا.

فيما أعلنت السفارة الليبية في بريطانيا، عن عدم صلتها بالمتهم، نافية وجود أي أعمال مشتركة بينهما أو معرفتها بالواقعة والمقرحي ذاته.

وأكدت الصحيفة انتشار عمليات النصب التي يتعرض لها المواطنين في السنوات الأخيرة بسبب رغبتهم في التربح السريع وهو ما يجعلهم يقعون فريسة في يد هؤلاء المتربصين لهم.