ليلى علوي بعد مشاركتها في مهرجان كان: فخورة جدا بالأعمال المصرية والعربية

أعربت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بالأفلام العربية والمصرية التي شاركت خلال مهرجان كان السنيمائي.

ونشرت ليلى علوي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة من إطلالاتها خلال المهرجان، وعلقت قائلة: «مبروك لجميع الفائزين في مهرجان كان السينمائي، فخورة جدا بالأعمال المصرية والعربية.. نتطلع لرؤية الأفلام التي شاركت فيما بعد.. حب كثير للسينما والأفلام».

ليلى علوي تنعى سمير صبري

حرصت الفنانة ليلى علوي، على نعي الفنان الراحل سمير صبري، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة: «الدوام لله وحده، قطعت بينا وهتوحشنا يا سمير.. ربنا يرحمه ويغفر له، إنسان وفنان متميز جدا ومتعدد المواهب، بقدر إنسانيته جدا، وتعلمت منه اطلع صدقة، وهو اللي شاورلي على مستشفى أبو الريش، وله مكان باسمه فيها (سرير) متواجد كصدقة دايمة للمحتاجين».

ليلى علوي ورمضان 2022

شاركت ليلي علوي خلال السباق الرمضاني 2022، بمسلسل «دنيا جديدة»، الذي شاركها فيه البطولة، كل من مي سليم، وأشرف زكي، وليلى عز العرب، ووفاء صادق، ومجدي كامل.