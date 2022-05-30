محطة معالجة صرف بزاوية برمشا بتكلفة 150 مليون جنيه ضمن حياة كريمة في المنيا

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في جولة له أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرى مركز العدوة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، النائب الوفدي إيهاب عبدالعظيم رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في المنيا، والمهندس أحمد خلف، رئيس مركز العدوة، دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، العميد انور عدلي ممثل جهاز الخدمة الوطنية، مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب، ممثلي جهاز التعمير، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجهات المعنية.

وأكد النائب الوفدي إيهاب عبدالعظيم رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في المنيا خلال الجولة، على حرص الحزب على مساندة الدولة المصرية في جهودها المستمرة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري، والمساهمة في تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المبادرة، انطلاقًا من المسئولية المجتمعية التي تقع على كاهل بيت الأمة، في ظل جهود الدولة والقيادة السياسية لتطوير نجوع وقرى الريف المصري بالتزامن مع إعلان انطلاق الجمهورية الجديدة.

انشاء مدرسة الجهاد على مساحة 3 أفدنة ضمن أعمال حياة كريمة بالمنيا

تابع محافظ المنيا، خلال جولته نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية الجهاد، إذ شملت الجولة المرور على أعمال إنشاء وحدة الإسعاف بالقرية، والجاري إنشائها على مساحة 250 مترا، وكذلك أعمال إنشاء مدرسة الجهاد 4 على مساحة 3 أفدنة، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وكذلك الأعمال الإنشائية لوحدة التضامن الاجتماعي على مساحة 600 متر وأعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة بقرية الجهاد على مساحة 1900 متر.

محطة معالجة صرف صحي بزاوية برمشا بتكلفة 150 مليون جنيه ضمن أعمال حياة كريمة

تابع «القاضي» خلال جولته بقرى مركز العدوة أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بزاوية برمشا، والمقامة على مساحة 13 فدانا، بتكلفة نحو 150 مليون جنيه، إذ راجع المحافظ كل التصميمات الهندسية بمحطة المعالجة.

إنشاء محطة رفع مياه بقرية عطف حيدر بتكلفة 55 مليون جنيه

كما شملت جولة محافظ المنيا، تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية عطف حيدر، حيث تفقد المحافظ أعمال إنشاء المجمع الزراعي بقرية عطف حيدر وكذلك الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية بقرية عطف حيدر بتكلفه 40 مليون جنيه، بالإضافة الى متابعة العمل في مجمع الخدمات بقرية عطف حيدر وكذلك الأعمال الإنشائية لمحطة رفع المياه بقرية عطف حيدر بتكلفة 55 مليون جنيه.

ووجه محافظ المنيا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مسؤولي الكهرباء، بتوصيل المرافق للمشروعات التي تم الانتهاء منها وبصفة خاصة المدارس باعتبارها مشروعات قومية.

192 قرية مدرجة ضمن أعمال حياة كريمة بالمنيا

وأوضح المحافظ، أنه يجري العمل في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، مؤكدا أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.