وزير فرنسي: نبحث حظر النفط الروسي المنقول بحرا إلى أوروبا

أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، أكد أنّ القمة الأوروبية المقرر انعقادها اليوم في بروكسل، ستبحث حظر النفط الروسي المنقول بحرا إلى أوروبا.

أوروبا تخطط لتوفير السلاح لأوكرانيا

وأضاف وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، أنّ هناك إجماع أوروبي بشأن ضرورة توفير الأسلحة لأوكرانيا، لافتا إلى أنّ دول الاتحاد الأوروبي تحاول رفع القيود عن صادرات الحبوب الأوكرانية، لتفادي المجاعة في العالم وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط.

حزمة سادسة من العقوبات على فرنسا

وأكد وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، أنّ بلاده متفائلة بشأن التوصل إلى إجماع أوروبي، خاص بحزمة سادسة من العقوبات.

يذكر أنّ دول الاتحاد الأوروبي، ستجتمع في القمة الأوروبية لمناقشة فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا في مقدمتها حظر النفط الروسي، ومساعدة أوكرانيا في تصدير منتجاتها الزراعية إلى الخارج.