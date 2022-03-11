عاجل.. القمة الأوروبية تدرس طلب عضوية أوكرانيا للاتحاد وتطالب روسيا بسحب قواتها

أكد بيان القمة الأوروبية أن أوكرانيا تعدّ عضوا بالعائلة الأوروبية وأنه يتم دراسة طلب انضمامها للاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

القمة الأوروبية: على روسيا سحب قواتها من أوكرانيا

وشدد بيان القمة الأوروبية، التي عقدت في فرساي، على ضرورة سحب روسيا قواتها من أوكرانيا فورا ودون شروط، وذلك تزامنا مع دخول حرب روسيا وأوكرانيا أسبوع الثالث.

ويأتي ذلك في إطار مزيد من الحشد الدولي الذي يصعد ضد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن العملية العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

العدوان الروسي على أوكرانيا ينتهك القانون الدولي

ودعا بيان القمة الأوروبية إلى ضمان أمان المنشآت النووية في أوكرانيا، مشددا على أن العدوان الروسي على أوكرانيا يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وكان رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، صرح بأن الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على إمدادات روسيا من الغاز والنفط، وذلك عكس قرار اتخذته الولايات المتحدة بفرض حظر على واردات النفط الروسي.