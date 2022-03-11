لأول مرة.. القمة الأوروبية تقرر زيادة الإنفاق العسكري  

قرر زعماء دول الاتحاد الأوروبي، في قمتهم بمدينة فرساي الفرنسية، زيادة الإنفاق العسكري للدول الأعضاء لأول مرة، على وقع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بعدما كان الاتحاد يركز دائما على شؤون الاقتصاد والتجارة.

قادة الاتحاد الأوروبي: علينا استثمار المزيد في قدراتنا العسكرية

وذكر قادة دول الاتحاد الأوروبي في بيانهم الختامي الصادر عن القمة، اليوم: علينا استثمار المزيد، وبفاعلية أكثر، في قدراتنا العسكرية والتكنولوجيات الابتكارية، وقد قررنا زيادة نفقاتنا الدفاعية بشكل ملموس، واستثمار الجزء الأكبر منها في سد ثغراتنا الأساسية، حسب البيان الذي نقلته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأضاف البيان أنه من الضروري إيجاد قدرات عسكرية جديدة بالتنسيق فيما بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وأعلن قادة الاتحاد الأوروبي تطوير القدرات التي تسمح للاتحاد بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل الأمن السيبراني والاتصالات الفضائية.

وأشار إلى أنه يسعى لإيجاد القدرات على استخدام التكنولوجيات المدنية والعسكرية والفضائية بشكل متكامل، وتطوير الصناعات العسكرية الخاصة به، بما في ذلك مشاريع كبيرة ومتوسطة.

رئيسة المفوضية الأوروبية: سنحدد بحلول مايو الأسلحة الجديدة

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المؤتمر الصحفي الختامي عقب القمة، إن الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع حلف الناتو سيحدد بحلول منتصف مايو المقبل احتياجات دول الاتحاد الأوروبي للأسلحة الجديدة التي ستتطلب استثمارات إضافية.

جاء ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت منذ 24 فبراير الماضي ولا تزال مستمرة حتى الآن.