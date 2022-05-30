استطلاع رأي: 76% من المصريين يوافقون على تولي المرأة مناصب قيادية

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن قرابة 76% من المصريين سواء الذكور أو الإناث يوافقون على تولي المرأة أي منصب قيادي.

ونشر «معلومات الوزراء»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قبل قليل، ملامح نتائج استطلاع الرأي، موضحاً أن الاستطلاع هدفه معرفة رؤية المصريين لتقلد المرأة مناصب قيادية، والنوع المُفضل للمدير لدى العمل.

ارتفاع نسبة من يفضلون مديريهم رجلاً بين الذكور عن الإناث

وانتهى استطلاع الرأي العام إلى أن نسبة من يفضلون أن يكون مديرهم رجلاً عن كونه سيدة، مرتفعة بين الذكور عن الإناث، بواقع 33% من الذكور يريدون مديرهم رجلاً، مقابل 17.4% من الإناث يفضلون أن يديرهم في العمل رجلا.

68.5% من المصريين يؤكدون عدم وجود فرق بين كون مديرهم رجلاً أو سيدة

وقال «المركز»، في استطلاع الرأي: «68.5% من العينة، أشاروا خلال استطلاع الرأي العام إلى عدم وجود فرق بين كون مديرهم رجلاً أو سيدة، وإن جاءت نسبة من يفضلون أن يكون مديرهم رجلاً مرتفعة بين الذكور بالعينة عنها بين الإناث».

«معلومات الوزراء»: القانون يكفل مشاركة المرأة في العمل العام للقيام بدورها في خدمة المجتمع

وأوضح «معلومات الوزراء»، في منشوره، أن الحق في العمل والتعلم والمشاركة في العمل العام بمختلف أبعاده، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية هو حق يكفله القانون للمرأة المصرية، بما يسهم في قيامها بدورها لخدمة المجتمع المصري، والمساهمة في تمكين الكفاءات.

يأتي ذلك في إطار استطلاعات وبحوث الرأي العام، التي يجريها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فضلا عن البحوث الميدانية في الموضوعات التي قد تشغل بال صانع القرار، أو الموضوعات المطروحة للنقاش في الرأي العام.