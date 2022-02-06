استطلاع رأي حكومي يكشف انقسام المصريين حول استمرار وجود «التوك توك»

أظهر استطلاع رأي حديث أجرته الحكومة وجود انقسام في رأي المجتمع المصري حول وجود مركبة «التوك توك» في الشارع المصري من عدمه، مع تأييد أغلبية المواطنين المستطلع رأيهم لقرار الحكومة لقرار وقف استيراده وقطع غياره.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه في النصف الثاني من شهر يناير 2022، تليفونياً عبر عينة تضم مواطنين أكبر من عمر 18 عاماً، أظهرت أن 42% من المصريين «ضد وجود التوك توك في الشارع المصري»، حسبما كشف «المركز»، في تقرير صادر عنه اليوم.

انقسام المصريين حول وجود التوك توك في الشارع المصري

وذكر معلومات الوزراء، في استطلاع الرأي الذي أجراه، أن قرابة 45% من المصريين يؤيدون وجود «التوك توك»، بينها نحو 36.7% يؤيدون وجوده دون شرط، و8.3% يؤيدون تواجده في الشارع المصري بشروط.

ويلفت «المركز»، إلى أن قرابة 13% من المصريين والمصريات المستطلع رأيهم لم يحددوا موقفهم سواء مع أو ضد وجود التوك توك في الشارع المصري.

أغلبية المواطنين يؤيدون قرار الحكومة بمنع استيراد التوك توك وقطع غياره

وتضمن استطلاع الرأي، الذي أجراه «معلومات الوزراء»، أن الأغلبية العظمى من المجتمع المصري مؤيدون لقرار الحكومة، بمنع استيراد «التوك توك»، وقطع غياره.

وذكر «المركز»، في نتائج استطلاعه، أن نحو 49.4% من المصريين مع «القرار»، فيما أن 28.3% منهم «ضده»، و22.3% من المستطلع رأيهم «لم يحددوا خيارهم».

يأتي ذلك في إطار دور مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام، في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في استطلاع رأي المجتمع المصري حول القضايا التي قد تهم الشارع المصري، وصانعي القرار، من أجل توفير رؤية حول اتجاهات المجتمع حول تلك القضايا، وذلك في إطار دور «مركز المعلومات» في دعم متخذي القرار.