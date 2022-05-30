الاتحاد الأوروبي: سنتوصل إلى اتفاق لحظر النفط الروسي مساء اليوم

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، «جوزيب بوريل»، إنّ الاتحاد لن يفشل في فرض حظر على النفط الروسي من خلال حزمة العقوبات الجديدة، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأضاف «بوريل»، أنّ دول الاتحاد ستصل في النهاية إلى اتفاق لحظر النفط الروسي، قائلا: «نتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات على روسيا مساء اليوم».

الاتحاد لن يفشل بفرض حظر على النفط الروسي

وتسعى دول الاتحاد الأوروبي للتوصل لاتفاق بشأن حظر النفط الروسي ضمن العقوبات التي يفرضها الاتحاد على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

ويعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة استثنائية، الإثنين، لمدة يومين في بروكسل، تركز على أربعة ملفات بارزة، بينها حرب أوكرانيا، والأمن والدفاع المشترك، والعقوبات الروسية، وسط قضايا خلافية كعضوية كييف بالتكتل الأوروبي وحظر النفط الروسي.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أعلن مطلع الشهر الجاري عن قمة أوروبية استثنائية، وكتب في تغريدة على «تويتر»: «كما تناقشنا في قمة فرساي وأثناء المجلس الأوروبي الأخير، سينعقد مجلس أوروبي خاص يومي 30 و31 مايو»، مشيرًا إلى أن جدول أعمال القمة سيستعرض على وجه الخصوص قضايا الدفاع والطاقة وأوكرانيا.

دول الاتحاد الأوروبي تعقد قمة استثنائية اليوم بشأن أوكرانيا

وتنعقد القمة الأوروبية تزامنا مع تصعيد القوات الروسية هجماتها في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وسط مناشدات من كييف للولايات المتحدة والغرب لدعمها بأسلحة ثقيلة وتوفير منظومة الإطلاق الصاروخي المتعدد MLRS.

في السياق، تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كييف اليوم وستلتقي الرئيس الأوكراني لبحث الأوضاع في أوكرانيا.

وزيرة الخارجية الفرنسية تزور كييف اليوم

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل 3 أشهر وتحديدا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض أوروبا عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.