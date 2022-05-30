المخابرات البريطانية: روسيا عانت من خسائر فادحة في أوكرانيا.. والقادم أسوأ

أعلنت المخابرات البريطانية، أن القوات الروسية عانت من خسائر فادحة، جراء الحرب في أوكرانيا، التي بدأت قبل 3 أشهر، وتحديدا في 24 فبراير الماضي.

ونشرت وزارة الدفاع البريطانية، أحدث تقرير استخباراتي لها، لتقييم وضع القوات الروسية، موضحة أنه من المحتمل أن تكون روسيا، قد عانت من خسائر مدمرة بين ضباطها من الرتب المتوسطة والصغيرة، بحسب «بي بي سي».

مخابرات بريطانيا تتوقع تفاقم المشكلات الروسية

أضافت المخابرات البريطانية، في تقريرها، أن «من المرجح أن يؤدي فقدان نسبة كبيرة من جيل الشباب من الضباط المحترفين، إلى تفاقم مشكلاتها المستمرة في تحديث نهجها في القيادة والسيطرة».

وأشار التقرير، إلى أن الافتقار إلى القادة ذوي الخبرة، من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الروح المعنوية، واستمرار سوء الانضباط».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 May 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/A9VVmuIBU4 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 30, 2022

زيلينسكي: روسيا خسرت بالفعل

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في خطاب في ساعة متأخرة مساء أمس، إثر زيارته لمدينة خاركيف، إن روسيا خسرت بالفعل، ليس فقط المعركة في خاركيف وكييف وشمال أوكرانيا، لكن أيضًا مستقبلها، وأي روابط ثقافية مع العالم الحر.

وأكد «احترقوا جميعا»، وذلك بعد زيارته للجبهة في منطقة خاركيف، حيث تستمر بعض أعنف المعارك، إذ تقترب العملية العسكرية الروسية من 100 يوم.

ودأبت فيه روسيا على قصف شرق أوكرانيا بلا هوادة، في الوقت الذي تحاول فيه إخراج قوات البلاد من منطقة دونباس، وهي منطقة وصفتها بأنها «أولوية» في هذه الأثناء.