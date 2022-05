المخابرات البريطانية: روسيا عانت من خسائر فادحة في أوكرانيا.. والقادم أسوأ

أعلنت المخابرات البريطانية، أن القوات الروسية عانت من خسائر فادحة، جراء الحرب في أوكرانيا، التي بدأت قبل 3 أشهر، وتحديدا في 24 فبراير الماضي.

ونشرت وزارة الدفاع البريطانية، أحدث تقرير استخباراتي لها، لتقييم وضع القوات الروسية، موضحة أنه من المحتمل أن تكون روسيا، قد عانت من خسائر مدمرة بين ضباطها من الرتب المتوسطة والصغيرة، بحسب «بي بي سي».

أضافت المخابرات البريطانية، في تقريرها، أن «من المرجح أن يؤدي فقدان نسبة كبيرة من جيل الشباب من الضباط المحترفين، إلى تفاقم مشكلاتها المستمرة في تحديث نهجها في القيادة والسيطرة».

وأشار التقرير، إلى أن الافتقار إلى القادة ذوي الخبرة، من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الروح المعنوية، واستمرار سوء الانضباط».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ZlY83BdoL1



#StandWithUkraine pic.twitter.com/A9VVmuIBU4