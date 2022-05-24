وزير الإسكان: زيادة مساحة مدينة بني سويف الجديدة إلى 25 ألف فدان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجارية بالقطاعات المختلفة بمدينة بني سويف الجديدة، والتي شملت مشروعات شبكات المرافق والكهرباء ومحطات المعالجة والرفع للصرف الصحي، بجانب مشروعات الطرق والمشروعات الخدمية الأخرى.

زيادة مساحة بني سويف الجديدة إلى 25 ألف فدان

ولفت الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مدينة بني سويف الجديدة تم زيادة مساحتها إلى نحو 25 ألف فدان بعدما كانت 5 آلاف فدان فقط، الأمر الذي تطلب تطوير وتنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية، بجانب المشروعات الخدمية.

وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بني سويف الجديدة في قطاع المرافق شبكات «مياه - صرف صحي - فرمة»، بمنطقة امتداد الأنشطة، وإسكان اجتماعي 3 بقيمة 52 مليون جنيه، وفي الحي الثاني عشر قطع أراضي إسكان مميز بقيمة 60 مليون جنيه، ومرافق الحي العاشر والحي الحادي عشر وجزء من مرافق الحي الثاني عشر، وخدمات القطاع والمرافق الرئيسية بمنطقة وزارة التجارة الداخلية والمرافق الرئيسية لمنطقة 110 أفدنة لتعاونيات البناء والإسكان بقيمة إجمالية 330 مليون جنيه، ومرافق الحي السابع، قطع أراضي إسكان اجتماعي بقيمة 193 مليون جنيه، وجزء من مرافق الحي الثالث عشر وجزء من خدمات القطاع والمرافق الرئيسية بالداون تاون والحي الرابع عشر، وجزء من منطقة الخدمات ومنطقة الجامعات بالمدينة بتكلفة 194 مليون جنيه.

كما تشمل مشروعات المرافق الجارية مرافق الحي السكني الثامن بقيمة 78 مليون جنيه، والحل الدائم لمنظومة الصرف الصحي «تأهيل محطة المعالجة، مرحلة ثالثة ورابعة»، بقيمة 278 مليون جنيه.

مشروعات تطوير مدينة بني سويف الجديدة

وقال المهندس خالد رجب خليل، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إن مشروعات الطرق الجاري تنفيذها تشمل الطريق الرابط بين مناطق الإسكان الاجتماعي 2 وعمارات الإسكان بمنطقة 77 فدانا ومنطقة إسكان اجتماعي 3 متضمناً «بربخ»، في مخر السيل بالمدينة بقيمة 7 ملايين و700 ألف جنيه، وطرق مرحلة ثانية للأراضي المميزة بمنطقة امتداد مركز المدينة بقيمة 19 مليونا و400 ألف جنيه، وازدواج الطريق الإقليمي جنوب غرب المدينة بقيمة 31 مليون جنيه، واستكمال طرق الحي الرابع بقيمة 60 مليون جنيه.

وأضاف: «تشمل مشروعات الكهرباء والاتصالات الجاري تنفيذها، التغذية الرئيسية بالكهرباء للقرية التكنولوجية، وإنارة الطريق الشرقي، واستكمال شبكة كهرباء الحي الخامس، وشبكة كهرباء ورش الشباب، صناعات خفيفة، وشبكة كهرباء الأراضي المميزة بامتداد مركز المدينة، واتصالات الحي الرابع شبكة ثانوية وأعمال مدنية، واتصالات الحي الرابع شبكة رئيسية، وتليفونات إسكان اجتماعي 102 فدان، وتشمل مشروعات الخدمات الجاري تنفيذها كذلك، مكتبة عامة بمنطقة مركز المدينة، وسوق اليوم الواحد بالحي الثاني، ومبنى قسم شرطة بمنطقة ابني بيتك 1».

ولفت رئيس الجهاز إلى الانتهاء من شبكات مرافق قطع أراضي الإسكان الاجتماعي 4 بتكلفة 16 مليون جنيه، ومرافق ورش الشباب بمنطقة الصناعات المتوسطة بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتنفيذ استكمال خط الطرد قطر 700 مم الناقل لمياه الصرف المعالجة إلى الغابة الشجرية بمساحة 5 آلاف فدان وتم الاستلام للمشروع بإجمالي تكلفة 22 مليون جنيه، كما تم تركيب 14 جهاز تصرف لحساب كمية المياه على المناطق، ومحطة المعالجة الثلاثية بطاقة 12 ألف م3/يوم بتكلفة 47 مليون جنيه، وتطوير محطة المعالجة الثنائية، مرحلة أولى وثانية، وتنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة بتكلفة 278 مليون جنيه.

ونوه إلى أن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في قطاع الطرق شملت مشروع تطوير ورفع كفاءة وزراعة طرق مركز المدينة بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه، وتنسيق وزراعة ورفع كفاءة بعض طرق الحي السكني الثالث بتكلفة 17 مليون جنيه، كما شمل قطاع الإسكان والخدمات الانتهاء من مشروع تنفيذ مبنى نقطة شرطة بمنطقة أبني بيتك 2، ورفع كفاءة 81 عمارة من عمارات منخفض التكاليف بالحي السكني الثاني بتكلفة 13 مليون جنيه، وجارٍ إسناد رفع كفاءة 17 عمارة أخرى من حساب مجلس الأمناء بتكلفة تقديرية 2.5 مليون، كما تم الانتهاء من توريد وتركيب 10 مظلات بالحي الثاني بمنطقة الإسكان الاجتماعي.