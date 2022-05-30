تنسيق الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2022.. اعرف ضوابط تحديده

150 ألف طالب و134 ينتظروا الإعلان عن تنسيق الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2022، بعد أن أعلنت المديرية النتيجة رسمياً بنسبة نجاح 82.6% وبلغ عدد الطلاب الأوائل على مستوى المديرية 91 طالبا وطالبة منهم 21 طالبا في المدارس الخاصة و4 في المدارس الخاصة لغات و52 طالبا في المدارس الرسمية و14 في المدارس الرسمية لغات، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 150134 طالب وطالبة.

تفاصيل تحديد تنسيق الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2022

تنسيق الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2022 يتم تحديده بعد الانتهاء من حساب المجمع التكراري للدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية التي تضاف للمجموع كاللغة العربية والإنجليزي والدراسات الاجتماعية والعلوم والهندسة والجبر والإحصاء وعلى أساسه يتم تحديد الحد الأدنى للتنسيق بعد اعتمادها رسمياً من قبل المحافظ، بحسب ما كشفه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

تنسيق الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2022 على أساسه يحق للطالب الالتحاق بالمرحلة الأعلى سواء الثانوية العامة، أو الثانوية الفنية والتي تشمل العديد من المدارس التي افتتحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل مدرسة إيجيبت جولد للذهب ومدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ومدارس البترول ومدارس السياحة والفنادق.

أضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أنه يتم حالياً احتساب المجمع التكراري لدرجات الطلاب لإعلان تنسيق الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2022، موضحاً أنه في حال حصول الطالب على درجات في التظلمات يتم إضافتها مباشرة على نتيجته وعلى أساسها يتم التنسيق للمرحلة الأعلى.

مدارس ما بعد الشهادة الإعدادية 2022

1. مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنوفية.

2. مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام، بمحافظة القاهرة.

3. مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، بمحافظة القاهرة.

4. مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

5. مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، بمحافظة القاهرة.

6. الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

7. مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

8. مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

9. مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية.

10 مدرسة «أي-تك» للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

11. مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

12. مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.

13. مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

14. مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

15. مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

16. مدرسة «HST» للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

17. مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

18. مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.

19. مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

20. مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الدقهلية.

21. مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

22. مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

23. مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.

24. مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

25. مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

26. مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

27. مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

28. مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة السويس.

29. مدرسة «MCV» للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

30. مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة أسيوط.

31. مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

32. مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.

33. مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

34. مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

35. مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

36. مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.