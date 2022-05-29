«التعليم» تكشف طريقة وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

قال الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن امتحانات الثانوية العامة 2022 تعقد من بنوك الأسئلة التي تشمل على آلاف الأسئلة في مختلف أجزاء المقرر الدراسي وذلك وفق خريطة الاختبار حيث يتم سحب الأسئلة بطريقة آلية.

وأضاف «رمضان» خلال حوراه مع قناة «مدرستنا التعليمية»، أن دور العنصر البشري يقتصر فقط على المؤلف والمراجع والمدخل ومصم الجرافيك وهي مراحل للتأكد من أن السؤال صحيح ويقيس نواتج تعلم معينة.

حفظ الأسئلة على السيستم

وأوضح الدكتور رمضان محمد، أنه بعد حفظ الأسئلة على السيستيم يتم عمل خريطة الاختبار حول نوعية نواتج التعلم التي يشملها الاختبار، مؤكداً أن رئيس المادة يدرك نواتج التعلم في المادة لكنه لا يعرف الأسئلة لأن كل ناتج تعلم مرتبط بـ20 أو 30 سؤال من بنك الأسئلة.

وأشار إلى أنه يتم عمل نماذج من الامتحان الواحد لأن قانون امتحانات الثانوية العامة لا يسمح إلا بامتحان واحد، مؤكداً أنه في حالة تغيير القانون يمكن للمركز القومي للامتحانات إنتاج أكثر من امتحان بشكل متكافء.

وأكد أنه يتم عمل أربعة نسخ من الامتحانات والمطبعة تختار نسخة واحدة وتطبعها للطلاب بطريقة عشوائية.

استخدام البابل شيت في الثانوية العامة

وحدد الدكتور رمضان محمد، الطرق المثلى للإجابة على البابل شيت لطلاب الثانوية العامة، موضحا أنه أول سنة يتم استخدام البابل شيت في الثانوية العامة الماضية والورقة تتضمن علامات الاختيار، لافتاً إلى أنه في السنوات السابقة كانت الثانوية العامة بنظام البوكليت يجاوب فيه الطالب ويعلم على الإجابة الصحية فكانت علمية التصحيح تأخذ وقت ومجهود ويحدث بها أخطاء.

وعن طريقة الإجابة السليمة في البابل شيت، شدد الدكتور رمضان محمد، على ضرورة كتابة البيانات صحيحة كالاسم وأسم المادة ورقم الجلوس.