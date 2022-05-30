تأجيل محاكمة سائق استدرج صديقه وقتله لسرقة دراجته بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، في القضية رقم 840 لسنة 2021 جنايات كفر شكر، المقيدة برقم 14 لسنة 2021 كلي شمال بنها، بتأجيل محاكمة سائق المتهم باستدراج صديقه وقتله بمنطقة كفر منصور بدائرة مركز كفر شكر للاستيلاء على دراجته ومتعلقاته لجلسة يوليو المقبل.

القتل عمدًا مع سبق الإصرار

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم قتل عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعدت ذلك الغرض سلاح أبيض «مطواة» وأداة «حبل»، وقام باستدراجه إلى مكانًا نائيًا وما أن ظفر به حتى أشهر في وجهه السلاح الأبيض مهددا إياه لإرضاخه، وقام بتكبيل يديه مستخدما الأداة السالف ذكرها، ثم قام بنزع رباط بنطال المجنى عليه ضاغطا به حول عنقه ووضعه حول عنقه ومتعديا عليه بالسلاح الأبيض، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.

سرق دراجته النارية ودبلته

كما قام المتهم بسرقة الدراجة النارية ودبلة المجنى عليه بأن أشهر في وجهه السلاح الأبيض «مطواة» مهددًا به إياه مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وقام بالاستيلاء عليها، وأحرز بغير مسوغ سلاح أبيض «مطواة وحبل» لارتكاب الواقعة.

مقتل شاب على يد صديقه

ترجع الواقعة إلى أنه فى يوم 9 من شهر أبريل 2020 تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر يفيد بالعثور على جثة «محمد. ع .س.ب»، عامل بزراعات قرية كفر منصور بدائرة كفر شكر، وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة صديقه ويدعى «فرج .م ص» 39 سنة، سائق، ومقيم قرية ميت راضى بمركز بنها.

وبالفحص تبين أن الجثة ملقاة بأرض زراعية، وهي مكبلة اليدين، انتقلت مباحث مركز كفر شكر، وحضر للموقع عامل بالمنطقة، يدعى «ا.ع.س» وتعرف على الجثة، وقال إنها لشقيقه المدعو «محمد .ع.س»، عامل بمزرعة دواجن.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «فرج.م.ص» 38 عامًا، سائق صديق المجني عليه، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، بقصد الاستيلاء على الدراجة النارية للمجني عليه، وقال إنه استدرج المجني عليه لمكان الواقعة وتعدى عليه بالضرب وكبل يديه حتى لا يستغيث ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة، وقررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، في القضية رقم 840 لسنة 2021 جنايات كفر شكر، المقيدة برقم 14 لسنة 2021 كلى شمال بنها، بتأجيل محاكمة سائق المتهم باستدراج صديقه وقتله بمنطقة كفر منصور بدائرة مركز كفر شكر للاستيلاء على دراجته ومتعلقاته لجلسة يوليو المقبل.