تفاصيل حادث أسيوط.. قتل شقيقه وابنه طالب الصيدلة بسبب الميراث

أثار حادث أسيوط بعزبة سليم قرية «بني حسين» في مركز ومدينة أسيوط المعروف، إعلاميًا بحادث «قابيل وهابيل»، الكثير من الغضب والدهشة خلال الساعات الماضية،، حيث نشبت مشادة بين شقيقين حول تقسيم الميراث بينهما، لتتطور لمشاجرة أطلق على أثرها أحد الشقيقين الرصاص من سلاح آلي كان بحوزته على شقيقه ونجله، منهيًا حياتهما، وسقط الاثنان جثتين هامدتين، ولم تفلح محاولة إسعافهما داخل مستشفى أسيوط الجامعي الذي نُقل له المجني عليه ونجله.

مديرية الأمن تتلقى بلاغًا بحادث أسيوط

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بلاغًا من مركز شرطة أسيوط بمقتل شخصين «أب ونجله»، في إطلاق للنيران من سلاح آلي على يد شقيق الأب لخلافات حول الميراث بينهما، لتنتقل على الفور قوة من مركز شرطة أسيوط التابع له البلاغ للفحص والمعاينة، وكذلك سيارتا إسعاف لنقل المصابين.

الانتقال لموقع حادث أسيوط ونقل الجثث للمستشفى

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثتين إحداهما ترجع إلى المدعو «ممدوح .ع»، والأخرى لنجله طالب بكلية الصيدلة، وأن مرتكب الواقعة هو المدعو «ح. ع»، شقيق الأب، لخلاف بينهما على تقسيم أرض زراعية ميراث لهما من والدهما، ليصبح ميراث الدم سببًا في قتل الشقيق ونجله، وتم نقل الجثتين لمستشفى أسيوط الجامعي في محاولة لإنقاذهما ولكن كانا فارقا الحياة.

ووُضعت الجثث تحت تصرف النيابة، وتم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة لخلافه مع شقيقه حول الميراث، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.