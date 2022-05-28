ضبط لص داخل مستشفى طنطا الجامعي أثناء سرقة دراجة نارية

تمكن أفراد الأمن الإداري، في مستشفى طنطا الجامعي، من ضبط عاطل، في العقد الثالث من عمره، حاول سرقة إحدى الدراجات النارية الخاصة بالمواطنين والعاملين في المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، برئاسة الرائد محمد تعلب، يتضمن ضبط الأمن الإداري في مستشفى طنطا الجامعي، المدعو «السيد . ا»، 23 عاما، عاطل مقيم قرية الانبوطنين، مركز السنطة، بمحافظة الغربية، وذلك أثناء قيامه بسرقة الدراجات النارية، الخاصة بالعاملين في مستشفى طنطا الجامعي، وأيضا بعض المواطنين، أثناء زيارتهم لذويهم، خلال تلقيهم العلاج في أقسام ومستشفيات طنطا الجامعي.

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحريات والمعاينة أن المتهم كان متواجدا بجوار الدراجات النارية، في فناء أمام مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، واشتبه فيه أحد أفراد الأمن الإداري، وبمجرد مشاهدته له ارتبك، ما دفع فرد الأمن إلى ضبطه واقتياده إلى نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي لمعرفة حقيقة أمره.

وبعد الفحص وإجراء التحقيقات، تبين أن المتهم عاطل، وكان يعمل على سرقة الدراجات النارية الخاصة بالعاملين في المستشفى وبعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج، وتم اقتياده إلى قسم شرطة أول طنطا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة من أجل التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.