جنايات الأقصر تقضي بإعدام سائق قتل صديقه.. «ضربه بأداة حديدية»

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار كمال فخري البرزي رئيس المحكمة، بإعدام سائق أقدم على قتل صديقه وسرقته مع سبق الإصرار والترصد، في القضية التي حملت رقم 630 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة طيبة، والمقيدة برقم 395 كلي الأقصر «قتل عمد»، وصدر الحكم بعضوية كلا من المستشار أحمد عصام الدين والمستشار نهاد أبو النصر والمستشار أسامة أحمد محمود، وممثل النيابة عمرو يسري وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد حفني محمد، ومصطفى محمود العمدة.

محكمة جنايات الأقصر

وكانت المحكمة قد أحالت القضية الشهر الماضي إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيها، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، حيث ورد تقرير الإفتاء بتأييد حكم الإعدام على المتهم «أبو الحسن جبالي حسين قاسم»، 39 سنة، سائق، ومقيم أرمنت الحيط كوبري أرمنت.

المتهم بيّت النية في قتل صديقه

تعود الواقعة إلى يوم 6 يناير من عام 2020، عندما أقدم المتهم على قتل المجني عليه «محمد فؤاد سيد أحمد» مع سبق الإصرار بأنه بيّت النية بسبب نشوب خلاف بينهم وحاجته للمال لمروره بضائقة مالية، حيث ورد إخطار إلى مركز شرطة طيبة بالعثور على جثة المجني عليه داخل حد العقارات تحت الإنشاء بمدينة طيبة الجديدة بزعم إنهاء الاتفاق على ممارسة الرذيلة مع إحدى الساقطات، وإزالة الخلاف فيما بينهما، وقد أتم له ما أراد وما أن ظفر به حتى كاله بعدة ضربات برأسه بالأداة الحديدية، قاصدا من ذلك قتله.

قتل بغرض السرقة

وبإجراء التحريات توصلت إلى أن الجثة خاصة بالمجني عليه، وأنه قد تم قتله بغرض سرقته على إثر خلافات بينهما حيث بيت النية وعقد العزم على قتله، وقام باستدراجه لمكان الواقعة وتعدى عليه بالضرب بواسطة قطعة حديدية أعدها سلفا محدثا إصابته بنزيف دماغي التي أودت بحياته، ثم قام بسرقة أمواله وهاتفه المحمول.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة طيبة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة ومكان إلقائه أداة الجريمة، وتحرر محضر بها وتم عرضه على النيابة التي باشرت التحقيقات، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات الأقصر بدائرة محكمة استئناف قنا لمحاكمة المتهم طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة حيث صدر الحكم بالإعدام شنقا للمتهم.