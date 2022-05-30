متطوعون يرصدون رحلة الطيور المهاجرة في مصر مرورا بنهر النيل.. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «رصد مرور الطيور المهاجرة أعلى نهر النيل»، والذي تناول رحلات طويلة وممتدة تقطعها أسراب الطيور المهاجرة كل سنة في فصول الربيع والخريف من أوروبا وآسيا وأفريقيا مرورا بمصر التي تعتبر من أهم مسارات هجرة الطيور في العالم، وبخاصة وادي النيل الذي يتقدم مسارات هجرة الطيور.

وزيرة البيئة: اليوم العالمي للطيور المهاجرة.. السبت الثاني من شهر مايو

وفي هذا الإطار نظمت وزارة البيئة رحلة نيلية لمتابعة ورصد الطيور المهاجرة عبر النظارات المكبرة ضمت متطوعين من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بهجرة الطيور عبر مصر، حيث صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اليوم العالمي للطيور المهاجرة يكون في السبت الثاني من شهر مايو، وهو الوقت الذي يشهد إنهاء الطيور رحلاتها في مصر والنيل.

الطيور حساسة في رصد التلوث والتوازن البيئي

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنّ نهر النيل مسار رئيسي للطيور المهاجرة، لافتة إلى أن المتطوعين يعملون مع وزارة البيئة على متابعة ورصد الطيور، بالإضافة إلى أكاديميين وممثلين عن الوزارات، مشيرة إلى أنّ وزارة الكهرباء والطاقة لها باع طويل في الحفاظ على هجرة الطيور من خلال الإغلاق الجزئي للمحطات الخاصة بالرياح، كما أنّ الطيور حساسة في رصد التلوث والتوازن البيئي، وعندما لا تغير مسارها، فغن ذلك دليلا على استمرار التوازن البيئي وأن نسب التلوث أقل من معدلاتها.