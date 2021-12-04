انطلاق موسم صيد ومراقبة الطيور المهاجرة حتى 15 مارس المقبل بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، بدء انطلاق موسم صيد ومراقبة الطيور المهاجرة، بالتعاون مع نادي الصيد المصري ببركة النصر بمركز ومدينة الحسينية، والمُقامة على مساحة 1731 فدان تقريباً، وتضم 32 لبده تستقبل الطيور النادرة الوافدة من دول أوربا هرباً من الصقيع، وذلك خلال الفترة من 4 ديسمبر 2021 حتى 15 مارس 2022.

محافظة الشرقية تضم 76 لبدة تلجأ لها الطيور المهاجرة

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تتميز بالطقس المعتدل الدافئ خلال فصل الشتاء ، بالإضافة إلى إمتلاكها بركتي النصر وإكياد بمركزي الحسينية وفاقوس وتضمان 76 لبده تلجأ لها الطيور المهاجرة كمأوي وملاذ آمن من صقيع دول أوربا، مشيراً إلى أن رياضة صيد ومراقبة الطيور المهاجر تجذب السائحين من الداخل والخارج للمشاركة.

نائب محافظ الشرقية يحضر افتتاح فعاليات موسم مراقبة وصيد الطيور

وفي هذا الإطار أناب محافظ الشرقية، الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ لحضور افتتاح فعاليات موسم مراقبة وصيد الطيور المهاجرة لهذا العام وذلك ببركة النصر بمدينه الحسينية، في حضور العميد أحمد خيري نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الرماية بنادي الصيد المصري ، والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ، والأستاذ ياسر مهدي عضو لجنة الصيد ، والأستاذ محمد فايد سكرتير لجنه الصيد ، وأعضاء مجلس إدارة نادي الصيد المصري.

انتعاش السياحة الداخلية بالشرقية خلال موسم الصيد

وأشار نائب المحافظ إلي أن المحافظة بها أكبر بركتين للطيور المهاجرة بمركزي فاقوس والحسينية حيث تستقبل بعثات علمية لكي تتابع أنواع الطيور الصيفية والشتوية، والأنواع الأخرى، لافتاً إلى أن هذا الموسم ليس الغرض منه الصيد فقط، بل مراقبة الطيور النادرة والاستمتاع بوجود أنواع كثيرة منها ، الأمر الذي يعمل على انتعاش السياحة الداخلية في هذه المنطقة.