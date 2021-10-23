موسم تجارة «الطيور المهاجرة» في مطروح.. طعام الملوك والأمراء (صور)

تنتشر في محافظة مطروح صيد الطيور المهاجرة التي تأتي من دول أوروبا وآسيا، وتعد من أشهى اللحوم التى تؤكل وأكثرها غذاء لجسم الإنسان، ويبلغ سعر الجوز من الوز الذى يوجد حاليا في الأسواق 300 جنيه، ويوجد علية طلب شديد من الزبائن والذين يطلبونه من داخل وخارج مصر بدول ليبيا والخليج السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان، خاصة الأمراء والملوك والذين يعشون تناول هذه الطيور ويأتى مناديب من السفارات والأمراء للتسوق لها مع التجار في مطروح، وذبحها وتنظيفها وتبريدها وشحنها إلى هذه الدول.

موعد صيد الطيور المهاجرة

ويبدأ موسم صيد الطيور المهاجرة في الفترة من شهر أغسطس وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر من كل عام، وتأتى مهاجرة في رحلة الذهاب من أوروبا وآسيا في طريقها إلى دول أفريقيا وتمر على البحر المتوسط ويجرى صيدها في المدن الساحلية ومنها السلوم وسيديى براني ومرسى مطروح وسيدي عبدالرحمن، والضبعة، ومرورا على سواحل البحر وحتى سيناء ومنها طيور غريبة وطيور معروفة ومشهورة.

أنواع الطيور المهاجرة

وتوجد العديد من أنواع الطيور المهاجرة التى يجرى صيدها في محافظة مطروح والمدن الساحلية، ومنها الطيور ذات الأحجام الكبيرة مثل الوز والبط الشرشير، والوز بأنواعة وأحجامة المختلفة، ويباع جوز الوز الشرشير بسعر 300 جنيه، والسمان الجوز بسعر 70 جنيها، بينما يوجد أنواع صغيرة "عصافير" مثل الشحيم يباع الـ100 شحيمة بسعر 150 جنية، والدبسي الـ100 دبسية بسعر 200 جنية ويباع الصغير بعد تنظيفة وتعبئتة ووضعة في مبردات ومغلف، وجاهز على الطهى.

فوائد تناول الطيور المهاجرة

وتتميز الطيور المهاجرة بالفوائد العظيمة للجسم ومقوى عام نظرا لإعتمادها على تناول الأعشاب الطبيعية في الصحراء والجناين والغابات، حسب "عبدالرحمن" من كبار تجار الطيور المهاجرة في مطروح وهو مقوى للجسم ويعتبر مفيد جدا للعملية الجنسية، لأنة طبيعى وفوائدة لا تعد ولا تحصى، ويتهافت علية أمراء الخليج وأهالى مطروح.

فاتورة بـ200 ألف جنيه لشراء طيور مهاجرة

وأكد "عبدالرحمن" تاجر طيور لـ"الوطن"، أنه يستقبل طلبات من دول الخليج تصل سعر الفاتورة الواحدة إلى 200 ألف جنية، كما يقبل على شراؤها من أهالى مطروح والمصطافين وزائرى مطروح من مختلف مدن ومحافظات مصر لمعرفتهم بها والسماع عن فوائدها، وعندما يتناولونها ويخوضون التجربة يشترونها مرة أخرى.