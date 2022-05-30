الدفاع الروسية: مقتل 320 من القوميين الأوكرانيين في غارات جوية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل نحو 320 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين، في غارات جوية، وفقا للتقرير اليومي الذي تصدره الوزارة، بحسب ما نشرت صحيفة «جارديان» البريطانية.

وأضافت أنّه جرى إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية و15 طائرة دون طيار أوكرانية، وجرى تدمير 4 منشآت لمنظومة إطلاق الصواريخ المتعددة BM-21 Grad، و46 قطعة سلاح ومعدات عسكرية أوكراني.

إسقاط أنظمة دفاع جوي أوكرانية و15 طائرة دون طيار

وكشفت الوزارة الروسية، عن تدمير مستودع ذخيرة قرب جمهورية دونيتسك الشعبية، فضلا عن قصف مدفعي على حظيرة طائرات في إقليم أوكين لبناء السفن في مدينة نيكولاييف، وتدمير أكثر من 15 دبابة أوكرانية وعربة قتال مشاة.

تدمير مستودع ذخيرة قرب دونيتسك

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، بعد 3 أشهر من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، حيث فرضت عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.