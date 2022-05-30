في ذكرى وفاته.. حسن حسني: ندمت على أفلام شاركت فيها بسبب قلة الفلوس

أعرب الفنان الراحل حسن حسني الذي تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاته، عن ندمه الشديد من مشاركته في بعص الأعمال الفنية، وقبوله بعض الأدوار بسبب حاجته إلى المال في ذلك الوقت، وذلك خلال لقاء تليفزيوني في برنامج «ثلاثي أضواء الحياة» والمذاع على قناة الحياة.

حسن حسني: ندمت على أفلام كتير

وعند سؤاله خلال اللقاء عن أفلام شارك بها وندم بعد ذلك، أجاب الفنان الراحل: «في أفلام عملتها عشان الفلوس بس، عشان أنا قعدت في البيت شوية، ومكنتش أحب أعد، جالي سيناريو اعتذرت، وجالي واحد تاني اعتذرت برضو، ولما جالي التالت كنت مفلس خالص فقبلته، طلع أنيل من الأول والتاني اللي أنا اعتذرت عنهم ولكن كنت محتاج أعمله».

حسن حسني: لما أدخل المسرح بنسى التعب

وأضاف حسن حسني أن هذا الكلام لا ينطبق على بداياته لأنه في ذلك الوقت كان يحتاج إلى الانتشار، ويقوم بتأدية كافة أشكال الفيديو والأفلام والمسرح، موضحًا: «في الأول كنا محتاجين الانتشار سواء فيديو بقا أفلام مسلسلات كله، وأنا جه عليا وقت كنت أشتغل فيديو طول اليوم، ومسرح بليل، ساعات أبقى مركب دقن وبعمل حدث تاريخي، وراجع بليل على المسرح وأنا خلصان».

وتابع: «وكنت أقول ياه لو الحرب العالمية التالتة تقوم، لو أروح ألاقي إجازة في المسرح وأنا خلصان، لكن المسرح ورهبته حاجة رهيبة، كنت لما أدخل المسرح خلاص بنسى التعب وأنسى الإرهاق اللي كنت حاسس بيه وأنا سايق ورايح عليه».

وفاة حسن حسني

يذكر أن الفنان حسن حسني توفى 30 مايو عام 2020، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل أحد المستشفيات، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يمتع جمهوره.