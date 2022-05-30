تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على نايل سات وعرب سات

كشفت قناة ناشيونال جيوغرافيك، عن قرارها بتغيير التردد الخاص بها، داعية متابعيها لإدخال التردد الجديد للقناة، التي تتناول العلوم والتكنولوجيا الحديثة والحياة البرية والسفر، إضافة إلى الكثير من التحقيقات المتميزة، والبرامج التاريخية المختلفة.

وفى اطار متابعة «الوطن» لتقديم كل ما هو جديد لمشاهديها ومتابعيها، وتلبية احيتاجاتهم فيما يتعلق بخدماتها الإخبارية، نرصد من خلال السطور التالية تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد، كما نوهت عنه القناة في الفواصل الخاصة ببرامجها المختلفة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك العربية 2022 على القمر الصناعي المصري نايل سات.

- تردد القناة 11411 بخاصية الـ HD.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 30000

- معدل التصويب: 3/4.

- تردد القناة على نايل سات بخاصية SD.

- تردد 11526.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات

تردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

يذكر أنّ قناة ناشونال جيوغرافيك العربية، انطلقت قبل نحو 13 عاما، وهي قناة مجانية، وليست مشفرة، وتعتبر حاليا من أهم القنوات الوثائقية على مستوى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، نظرا لمحتواها الوئاثقي المميز، والكثير من الموضوعات العلمية والتكنولوجيا والعلوم المختلفة، والتاريخية، والهندسة، وذلك من جميع بلدان العالم.

كما ترصد القناة كل ما هو غريب وغامض في العالم القديم، والأحداث التاريخية المهمة التي شهدها العالم منذ أربعينيات القرن الماضي، وتواصل عرض الكثير من التحقيقات والبرامج التاريخية بصفة دورية، ما جعلها تحظى باهتمام وثقة الملايين من الجمهور.