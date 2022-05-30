صرف 18.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 4376 شابا بالجيزة 

صرفت مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة، منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 18651 عاملاً «غير منتظم»، بإجمالي 18 مليوناً و651 ألف جنيه، وإجراء عمليات جراحية ومصروفات علاج لـ 28 عاملا من المسجلين بالمديرية.

تعيين 4376 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري

صرح بذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيراً إلى أن المديرية قامت بتعيين 4376 شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 132 «قادرون باختلاف»، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل»، لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 10634 راغب عمل منهم 180 «قادرون باختلاف»، وتوفير 2243 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1963 شهادة قياس مستوى المهارة و1947 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وتلقي الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية عن شهر أبريل الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 62 منشأة، وتنفيذ 6 حملات عادية ونوعية، وإعادة التفتيش على 141 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 72 محضرًا، ومنح 11 ترخيصا لمنشآت، وبحث 10 شكاوى.

أما عن مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 244 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنظام الدوري والحملات التفتيشية النهارية والليلية، وأسفر التفتيش عن تحرير 149 محضرًا عماليًا، وبحث 27 شكوى.

استخراج 40 ترخيص عمل أجنبي لأول مرة

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 40 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 17 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما في مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، تلقت المديرية 689 شكوى عمالية «فصل - مطالب»، تم تسوية 47 شكوى منها ودياً، وإحالة 112 شكوى للمحكمة العمالية، و18 شكوى أحيلت لمكتب التفتيش، و67 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 59 شكوى، و386 ما زالت قيد البحث والدراسة.