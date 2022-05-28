«القوى العاملة»: السجن والغرامة والمنع من الاستقدام لمن يمكن عمالته من العمل لدى الغير

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

التقرير أكد على العقوبات التي ستنفذ على أصحاب الأعمال

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبدالرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، أن الأمن العام بالمملكة العربية السعودية أكد على العقوبات التي سوف تنفذ على أصحاب الأعمال ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل، الذين يمكنون عمالتهم من العمل لدى الغير، وذلك بعقوبة السجن والغرامة والمنع من الاستقدام، وتصل الغرامة إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر مع الحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات.

وقال الملحق العمالي بجدة في تقريره لوزير القوى العاملة، إن الأمن العام دعا إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقم «911» في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و«999» في جميع مناطق المملكة.