الرابط الخاص بتسجيل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في الإسكندرية

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية، عن الشروط الخاصة بالتقديم الإليكتروني للتقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية ومرحله رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، وذلك للعام الدراس الجديد 2022-2023.

حيث من المقرر أن يبدأ التسجيل الإلكترونيًا خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2022، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص، للتقديم على بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم الفني، من خلال الرابط .

شروط التقديم

حددت محافظة الإسكندرية عدد من الشروط الخاصة بعمليات تسجيل الطلاب، والمرتبطة بعملية القبول في جميع المديريات التعليمة داخل المحافظة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بقبول الطلبة الوافدين والمقيمين داخل المحافظة، والتقديم يبدأ يوم الأربعاء الموافق1 يونيو، مؤكدة على أولياء الأمور، اتباع كل الخطوات والتعليمات بدقة، سواء من حيث السن أو موعد التقديم حسب ما هو محدد بالإعلان.

- بالنسبة للصف الأول الابتدائي، لا يقل السن عن 6 سنوات.

- بالنسبة لرياض الاطفال، لا يقل السن عن 4 سنوات.

- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بالمحافظة، وذلك طبقا للكثافة بها وظروفها.

- يمكن لولي الأمر الطالب، متابعة نتيجة القبول من خلال نفس الموقع الإليكتروني.

- بعد الإعلان عن النتيجة، يتم التوجه للمدرسة، من أجل تسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول.

- إذا لم يستطع ولي الأمر الطالب، التسجيل إليكترونيًا، يمكن أن يتولى مسؤول وحده المعلومات بالمدرسة نفسها، القيام بالتسجيل رغبة الطلاب في الالتحاق إليكترونيًا، ويلزم في سبيل ذلك الاطلاع على شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب المتقدم، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة وجود ولاية تعليمية، يجب الاطلاع على الحكم القضائي.

- بالنسبة للطلاب الوافدين الراغبين في التسجيل إليكترونيًا، يجب أن يقوم ولى الأمر بتقديم الأوراق في الإدارة التعليمية، حتى تستطيع جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم.