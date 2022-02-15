«رياض الأطفال» بـ15 ألف جنيه.. مصروفات المدارس الرسمية الدولية

حصلت «الوطن» على التفاصيل الكاملة حول مصروفات المدارس الرسمية الدولية، والتي أعلنت فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023 حتى أول مارس المقبل، ويتم إلكترونياً وفق مجموعة من الضوابط والشروط، موضحة أنه في حال الرغبة في نقل الطالب من هذه النوعية من المدارس يتم خصم 10% مصروفات إدارية من قيمة المصروفات إذا كان التحويل قبل بداية العام الدراسي ويتم خصم 50 % من المصروفات إذا تم التحويل بعد بداية العام الدراسي حتى وإن لم يحضر الطالب.

وأكدت إدارة المدارس الرسمية الدولية، أن المصروفات تبدأ منن 15 ألف جنيه لمرحلة رياض الأطفال حتى تصل إلى 19200 جنيه لطلاب الصف الثالث الابتدائي، موضحة أنها حريصة على الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد وفق مجموعة من الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مصروفات المدارس الرسمية الدولية

-مرحلة رياض الأطفال «كيجي 1» 15 ألف جنيه.

- مرحلة رياض الأطفال «كيجي 2» 16050 جنيه.

-الصف الأول الابتدائي 17100 جنيه.

-الصف الثاني الابتدائي 18150 جنيه.

-الصف الثالث الابتدائي 19200 جنيه.

المدارس الرسمية: لا يجوز لولي الأمر التطاول على المدرسة

وقالت إدارة المدارس الرسمية، في الخطاب المخصص لتوقيع ولي الأمر عليه، إنه في حالة عدم دفع المصروفات في خلال أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة قبول الطالب يعتبر قبول الطالب لاغياً ويتم قبول طالب آخر من قائمة الانتظار، مؤكدة أنه في حالة كون الطالب مقيداً بأي مدرسة أخرى يكون ولي الأمر مسؤول مسؤويلة كاملة عن إنهاء كل الإجراءات المطلوبة منه مع المدرسة.

وأضافت، أنه لا يجوز لولي الأمر التطاول على المدرسة أو الإساءة إليها أو إلى أي أحد من العاملين بها سواء على شبكات التواصل الجتماعي أو بأي شكل آخر، موضحة أنه في حالة وجود أي شكوى يتعهد ولي الأمر باتباع الإجراءات المنصوص عليها، لافتة إلى أن ولي الأمر يوقع أيضاً على إقرار بأن هذه المدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومناهجها بريطانية.