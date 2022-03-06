بدء التقديم لمرحلة «رياض الأطفال» بالمدارس الخاصة

حذر المستشار بدوى علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، جميع المدارس من جمع أى تبرعات تحت أى مسمى أو أى بند، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. ودعا «علام»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أولياء الأمور إلى عدم دفع أى مصروفات أخرى غير المصروفات الدراسية والحصول على وصل يفيد بذلك، مشيراً إلى بدء التقديم للمدارس الخاصة للعام الدراسى الجديد 2022-2023 بالنسبة لرياض الأطفال، ويستمر حتى يونيو المقبل، مشيراً إلى ضرورة استيفاء جميع الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم.

وأوضح أن التقديم حالياً للأشقاء: «يعنى اليومين دول فاتحين عشان نقبل الطلاب اللى ليهم اخوات فى المدارس الخاصة الأول»، مؤكداً أن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة تختلف من مدرسة لأخرى حسب طبيعة كل مدرسة ونوعية التعليم، موضحاً أن المدارس حريصة على التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية لمتابعة استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد.

من ناحية أخرى، أصدرت الوزارة عدة تعليمات خاصة بالتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بالنسبة للطلاب الراسبين عام 2021 لجميع التخصصات «تجارى- زراعى- صناعى- فندقى- مزدوج- مهنى»، التى من المقرر عقدها 21 مايو المقبل، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى.