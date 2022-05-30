صلاة الضحى.. متى وكيف نصلي ركعتين بعد الشروق؟ الأزهر يوضح

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية أن صلاة الضحى توصف بأنها صلاة الأوابين، وأوضح المركز متى نصلي ركعتين بعد الشروق وثوابها، كما أشار إلى إلى أنَّ المداومة على هذه العبادة التي تعد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعال الأوابين.

كيفية صلاة الضحى

أما عن كيفية صلاة الضحى بعد الشروق قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن للمسلم أن يؤدي صلاة الضحى ركعتين، أو أربعًا، أو ستًّا، أو ثمانٍ، ويجوز أن يصلها ركعتين ركعتين، ويجعل لكل ركعتين تشهدًا وسلامًا، ويجوز أن يصليها أربعًا أو ثمانٍ بتشهد واحد وسلام.

متى نصلي ركعتين بعد الشروق

وفيما يتعلق بموضوع وقت صلاة الضحى أو متى نصلي ركعتين بعد الشروق أوضح مركز الأزهر للفتوى الإليكترونية أنها صلاةٌ تُؤدَّى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة تقريبًا، ويمتد وقتها إلى قبل الظهر بـ10 دقائق تقريبًا.

ماذا يقرأ في صلاة الضحى

وبعد معرفة متى نصلي ركعتين بعد الشروق فقد أكد مركز الأزهر أنه تسمَّى صلاة الضحى صلاة الأوَّابِينَ، أي التَّوابين كثيري الرجوعِ إلى الله تعالى، مؤكّدًا أنَّ صلاة الضحى سنة مؤكّدة، واظب سيدنا رسول الله على أدائها، وأوصى بها ورغَّب فيها ويستحب محافظة المسلم عليها يوميًّا.

كما تناول المركز ثواب صلاة الضحى مشيرا إلى أن ثوابها يعدل 360 صدقة، وهو عدد مفاصل جسم الإنسان؛ يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى». «أخرجه مسلم».

واختتم مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية بقوله: «يؤدي المسلم واجباته الحياتية والوظيفية وله على ذلك أجر من الله سبحانه، والاجتهاد في النوافل خير ما ينشغل به العبد في وقت فراغه، بما لا يؤثر على عمله أو وظيفته».