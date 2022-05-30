عاجل .. الفريق أسامة عسكر يستقبل رئيس وفد عسكري جزائري (صور)

التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء حسنات بلقاسم، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير رئيس الوفد العسكري الجزائري الذي يزور مصر حالياً ضمن فعاليات لجنة التعاون العسكري المصرية الجزائرية.

تناول اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون العسكري في العديد من المجالات بين كلا الجانبين.

وأكّد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والجزائر، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية بما يعود بالنفع وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جهته، أشاد اللواء حسنات بلقاسم بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية وقواتها المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية، مؤكّداً حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكري خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والجزائرية والملحق العسكري الجزائري بالقاهرة.