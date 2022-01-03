دينا لـ«أدهم نابلسي» بعد تحريمه للموسيقى: «غني في حب الله»

«الموسيقي مش حرام»، بهذه الكلمات ردت الفنانة دينا عن موقفها من تحريم المطرب الأردني أدهم نابلسي للموسيقى بعد اعتزاله الغناء، مؤكدة أنها غذاء للروح وليس من حق أحد تحريمها.

غناء في حب الله

وقالت دينا، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن أدهم نابلسي إذا كان يرى أن الغناء في الحب حرام، يغني في حب الله والرسول ويتجه للإنشاد والابتهالات الدينية، مضيفة: «مينفعش نقول على الفن حرام لأنها هتبقي مصيبة، فمثلاً هل مشاهدة التليفزيون حرام؟، بالطبع لأ؛ لأن المشاهد من الممكن أن ينتقي منه ما يُفيده، ويستمد منه علماً وثقافة وموسيقى وقرآن».

وتابعت: «أمور الدنيا تُحل في الدنيا، بينما أمور الآخرة في يد المولى عز وجل، لكن أعود وأؤكد أن الموسيقى نفسها ليست حراماً».

دينا تشارك في «نقل عام» أمام محمود حميدة

وفي سياق آخر، قالت دينا، إنها مشغولة حالياً بتصوير دورها في مسلسل «نقل عام»، الذي تجسد خلاله دور زوجة الفنان محمود حميدة، مشيرة إلى أنها مستمتعة بالعمل معه لأنه فنان محترم، بحسب وصفها.

وشددت دينا على اختلاف دورها عن سابق أدوارها، لا سيما أنها تحرص على انتقاء أعمالها بعناية فائقة.

ويشارك في بطولة «نقل عام»، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، مريهان حسين، ريم البارودي، محمد محمود عبد العزيز، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، نهلة سلامة، عابد عناني، محسن محيي الدين، إيمان أيوب وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عدد من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب.