«أكاديمية ناصر» تخرج الدفعة الخامسة من الصحفيين بـ«دورة أساليب الفكر»

شهدت أكاديمية ناصر العسكرية العليا، تخريج الدفعة الخامسة للصحفيين المشاركين بدورة «أساليب التفكير والدراسات المستقبلية»، حيث ألقى عدد من الخبراء الاستراتيجيين وأساتذة الجامعات المصرية، عدد من المحاضرات بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات للمسلحة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات للمسلحة على دعم أواصر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

شملت الدورة التدريب على أسس ومبادئ تحليل المعلومات، وبناء السيناريوهات في الدراسات المستقبلية، وأساليب التفكير وركائز وتحديات الأمن القومي، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتفكير التصميمي والإبداع المؤسسي ودراسة العقل البشرى والتفكير، ومبادئ التفكير الناقد، والتفكير الإبداعي، وعدد من المحاور الاستراتيجية التي تساهم في صناعة الوعي لدى الصحفيين.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين القوات المسلحة ونقابة الصحفيين، في عقد مجموعة من الدورات التدريبية لصالح النقابة.