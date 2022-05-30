تعرف على الأوراق المطلوبة ومزايا شهادة «الحصاد» من بنك قناة السويس

إذا كنت تبحث عن عائد جيد لمدخراتك، فهناك العديد من البنوك التي تطرح عدد من شهادات الادخار، التي تناسب كافة الشرائح من ضمنها بنك قناة السويس، والذي يطرح شهادة الحصاد التي توفر العديد من المزايا أبرزها الحصول على قرض بضمان الشهادة وبطاقات ائتمان.

مزايا شهادة الحصاد من بنك قناة السويس

وبحسب ما قاله بنك قناة السويس عبر موقعه الإلكتروني، عن تفاصيل شهادة الحصاد، فإن مزايا الشهادة تكمن في توفير إمكانية الحصول على قرض تصل قيمته إلى 90% من قيمة الشهادة، بالإضافة إلى الحصول على بطاقات الائتمان بشكل مجاني دون أي رسوم، ويصل الحد الأدنى للشراء، 1000 جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات، بمعدل عائد متغير.

وقال البنك عبر موقع الرسمي إن هناك عددا من الشروط للحصول على الشهادة، حيث تتلخص الأوراق المطلوبة في أصل البطاقة الشخصية وصورة منها، بالإضافة إلى جواز السفر للأجانب المقمين في مصر وصورة منه، ونسخة من شهادة الميلاد للقاصرين، ويجب تقديم أصل فاتورة المرافق الأخيرة للكهرباء، وفاتورة الهاتف.

الحصول على قرض يصل إلى 90% من قيمة الشهادة

ومن ضمن مزايا شهادة الحصاد التي أطلقها بنك قناة السويس، أنه يتم احتساب العائد من تاريخ الإصدار الذي تم فيه شراء الشهادة، ولا توجد رسوم إصدار، حيث يتم إصدارها مجانا، مع إمكانية الحصول على قرض يصل إلى 90% من قيمة الشهادة، وإمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية دون رسوم الإصدار للسنة الأولى.

وتوفر شهادة الحصاد عائد شهري، 10.5%، وعائد ربع سنوي 10.75% وعائد نصف سنوي 10.875% ويحدد بحسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري.

لجنة السياسات النقدية تقرر رفع سعر الفائدة

وقرر بنك بنك قناة السويس زيادة عائد شهادة الحصاد مدة ثلاث سنوات ذات العائد المتغير، وذلك على خلفية قرار لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة بنسبة 2%، وزاد سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%، وارتفع سعر الإقراض إلى 12.25% من 10.25%.