شروط تقسيط سيارة بمبادرة الإحلال في بنك قناة السويس..من 7 إلى 10 سنوات

أعلن بنك قناة السويس عن تفاصيل المشاركة في مبادرة الرئاسة لإحلال السيارات التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما، وقال بنك قناة السويس في بيان رسمي عن تفاصيل وشروط الموافقة على تقسيط سيارة داخل مبادرة إحلال المركبات موضحا أن سعر الفائدة على تقسيط السيارة بنسبة 3% متناقصة ويتم تسديد القرض لشراء السيارة في مبادرة إحلال السيارات على 7 سنوات إلى 10 سنوات.

تقسيط سيارة من بنك قناة السويس

وأشار بنك قناة السويس في بيانه الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبنك، إلى سداد الأقساط شهرية متساوية وعدم خصم عمولة سداد مبكر في حالة عدم استحقاق القرض كما يتم إصدار بطاقة الكترونية من البنك للعملاء الحاصلين على القرض.

ولفت بنك قناة السويس إلى أن مبادرة إحلال السيارات هدفها الحفاظ على البيئة من خلال استبدال السيارات المتهالكة بأخرى صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي يمكن استبدال السيارات «ملاكي تاكسي ميكروباص»، التي مر على تصنيعها 20 سنة أو أكثر ويجوز تمويل أكثر من سيارة لنفس العميل ونفس البنك في حالة قدرة العميل على السداد مع إمكانية استثناء العملاء أصحاب السيارات الأجرة والميكروباص من شرط إثبات الدخل الشهري.

وقال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن خدمات مبادرة إحلال السيارات متاحة على الموقع الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية منذ إطلاقها في يناير 2021 الماضي بعد إن أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مبادرة إحلال السيارات

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات أن المواطن يستطيع تسجيل البيانات من خلال الرخصة والرقم القومي وبمجرد التسجيل يؤكد له إتمام التسجيل وانطباق الشروط عليه، ويحصل على رقم إلكتروني يستكمل به باقي الإجراءات حتى الحصول على السيارة الجديدة.