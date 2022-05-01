بنك قناة السويس يحذّر عملائه من النصب الإلكتروني: لا تشاركوا بياناتكم مع أحد

تستمر البنوك في تحذير عملائها من عمليات الاحتيال الإلكتروني، وقرصنة أموالهم، حيث نشر بنك قناة السويس، تحذيرا لعملائه من خلال رسائل نصية، إضافة إلى تحذير نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت.

بنك قناة السويس يحذّر عملائه

وذكر بنك قناة السويس في بيان عنه: «حرصا منا على سرية بياناتكم، برجاء عدم الإفصاح أو مشاركة البيانات التالية: الرقم السري المتغير otp، رمز التحقق، اسم المستخدم أو الرقم السري الخاص بخدمة الإنترنت البنكي، أرقام بطاقاتكم البلاستيكية وتاريخ انتهاء الصلاحية بها».

وأكد البنك، أنّ تحديث البيانات الخاص بالعملاء، يتم داخل أحد أفرع البنك بمحافظات الجمهورية فقط.

البنك الأهلي يحذّر عملاءه من النصب

ونشر البنك الأهلي المصري، تحذيرا عبر موقعه الإلكتروني الخاص، من عمليات الاحتيال الإلكتروني، فضلا عن إرسال رسائل نصيّة للعملاء عبر الهواتف المحمولة، من إدارة البنك، جاء فيها: «عزيزي عميل الأهلي نت، استمرارا للتوعية، برجاء الحرص على تحميل تطبيقات الموبايل البنكي من متاجر التطبيقات الرسمية فقط، خشية السطو على بيانات العملاء من قبل تطبيقات خبيثة يتم تحميلها من مواقع ومتاجر غير معتمدة».

يذكّر أن تحذير البنك الأهلي المصري، يأتي للمرة الثالثة خلال عام 2022، حيث أطلق البنك تحذيرا يوم 11 فبراير الماضي، قال فيه: «عزيزي عميل الأهلي نت، استمرارا للتوعية، برجاء عدم مشاركة كلمة السر الخاصة بك مع أي شخص من خلال الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني».

بنك مصر يحذّر عملائه

وفي وقت سابق، أطلق بنك مصر تحذيرا لعملائه، إضافة إلى عدد من البنوك في القطاع الخاص، بعد تعرّض أحد العملاء للنصب من خلال انتحال صفة موظفين في البنوك، والاستيلاء على الأرقام السرية في الحسابات.