وزير قطاع الأعمال يتابع مع «مارزولي» الإيطالية توريد معدات الغزل الحديثة

التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، كريستيان لوكاتيلي المدير العام لشركة «مارزولي» (Marzoli) الإيطالية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع آلات الغزل والنسيج.

توريد آلات الغزل ضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج

وتعد شركة «مارزولي» إحدى الشركات الموردة للمعدات الغزل الحديثة، التي كانت قد تعاقدت معها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس على توريد بعض آلات الغزل ضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام مع الشركة الإيطالية مدى جاهزية المعدات المتعاقد عليها، والبرنامج الزمني لشحنها تمهيدا لفتح الاعتمادات المستندية لتوريد الماكينات من خلال الشريحة الإيطالية ضمن برنامج تدبير التمويل لشراء الآلات الحديثة والبالغ قيمتها 540 مليون يورو عبر بنوك سويسرية وإيطالية، في إطار مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج.

مدير «مارزولي»: حريصون على التعاون في تطوير الشركات القابضة للغزل والنسيخ

من جهته، أكّد مدير شركة «مارزولي» حرص الجانب الإيطالي على التعاون مع مصر والمشاركة في المشروع الضخم والطموح لتطوير شركات القابضة للغزل والنسيج، وكذلك السعي الجاد نحو توريد معدات الغزل وفق البرنامج الزمني خاصة في ظل التحديات التي تواجه عمليات الشحن عالميا.

حضر اللقاء من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، والمهندس ممدوح الديب العضو المنتدب للشؤون الفنية، والدكتور عصام صادق العضو المنتدب للشؤون المالية.